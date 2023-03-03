Бомбардира «Спартака» хотят посадить в тюрьму на два года Прокуратура в Нидерландах требует два года тюрьмы для нападающего «Спартака» Промеса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

Прокуратура в Нидерландах запросила два года лишения свободы для нападающего футбольного клуба «Спартак Москва» Квинси Промеса по делу о нападении на своего двоюродного брата, сообщает AD. Ранее стало известно, что спортсмен напал на брата с ножом и с криком «Я хочу убить тебя» ударил его лезвием по колену. Впоследствии тот скончался. При этом суд не рассматривает версии о том, что Промес совершил покушение на убийство или непредумышленное убийство, поскольку нож был вогнан в колено, а не в артерию.

Он был в свирепом состоянии, и его ударили ножом с большой силой. Другим пришлось вмешаться, чтобы предотвратить худшее, — сказал прокурор в ходе судебного заседания.

Также он отметил, что бомбардир «Спартака» ни разу не принес извинений за собственный поступок. Напротив, он сказал, что его брат «получил по заслугам», подчеркнул прокурор. Сам футболист на заседании суда не присутствовал, вместо него пришел его адвокат.

Ранее самого титулованного футболиста в мире бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. По данным полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra, в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что спортсмен засунул руку в ее нижнее белье в ночном клубе Sutton в Барселоне. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы. Подробности об инциденте — в материале NEWS.ru.