Болельщику с флагом России порвали футболку на матче Украина — Швеция

Болельщику, который пришёл на матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции (2:1) с российским флагом, порвали футболку. Об этом сообщает Ofnews на своей странице в Twitter.

Инцидент произошёл на трибуне с украинскими фанатами. Сначала российский болельщик обнимался с фанатом национальной команды Украины. После этого, судя по представленным кадрам, мужчина лишился цельной футболки. На фото видно, как российский болельщик находится на трибуне в разорванной одежде и держится за лицо.

Встреча между Украиной и Швецией прошла в Глазго 29 июня. В первом тайме команды обменялись голами: на 27-й минуте отличился Александр Зинченко, на 43-й — Эмиль Форсберг. Победный мяч забил вышедший на замену Артём Довбык на 120-й минуте. Свою победу команда посвятила травмированному нападающему Артёму Беседину.