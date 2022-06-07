Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста сезона Клаудиньо стал лучшим футболистом сезона в «Зените» по версии болельщиков

Фото: vk.com/zenit

Клаудиньо

Бразильский полузащитник Клаудиньо признан болельщиками лучшим футболистом «Зенита» по итогам прошлого сезона, сообщается на сайте сине-бело-голубых. По итогам голосования атакующий хавбек получил 35,66 процента голосов.

Бразильцу удалось обойти российского защитника Даниила Кругового, за которого проголосовали 18,78 процента, и его соотечественника Артёма Дзюбу. Форвард получил 9,77 процента голосов.

В минувшем сезоне, который стал для Клаудиньо дебютным в России, бразилец провёл за «Зенит» 31 матч во всех соревнованиях, в которых забил десять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок Росси между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на 9 июля.