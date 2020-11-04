Болельщики «Зенита» устроили перформанс в матче с «Лацио»

Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Стали известны стартовые составы «Зенита» и римского «Лацио» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Так, в составе «Зенита» сыграют: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Караваев, Жирков, Ерохин, Дзюба. В то же время за «Лацио» выступят: Рейна, Патрик, Корреа, Худт, Пароло, Милинкович-Савич,...