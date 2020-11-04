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Футбол

Болельщики «Зенита» устроили перформанс в матче с «Лацио»

21:24, 04 ноября 2020 23
Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Болельщики футбольного клуба «Зенит» устроили перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

Так, фанаты вывесили на трибунах огромный баннер с колоритными персонажами Петербурга.

Примечательно, что стиль баннера напоминает комиксовый ролик «Поднять паруса!», который «Зенит» презентовал в преддверии старта розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

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