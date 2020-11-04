Болельщики «Зенита» устроили перформанс в матче с «Лацио»

Болельщики футбольного клуба «Зенит» устроили перформанс в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».
Так, фанаты вывесили на трибунах огромный баннер с колоритными персонажами Петербурга.
ÐÐµÑÑÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ñ— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a)
pic.twitter.com/AsbnixgIrl November 4, 2020
Примечательно, что стиль баннера напоминает комиксовый ролик «Поднять паруса!», который «Зенит» презентовал в преддверии старта розыгрыша Лиги чемпионов.
Ранее NEWS.ru писал, что испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».