Болельщики «Спартака» раскритиковали игроков и руководство клуба

Фанаты футбольного клуба «Спартак» во время матча четвёртого тура Тинькофф РПЛ против «Урала» вывесили баннеры с критикой в адрес спортсменов. Они также выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес команды и руководства ФК, передаёт «Спорт-Экспресс».

Один из баннеров, судя по всему, был адресован форварду российской сборной: «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять».

Другой баннер гласил: «Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики».

Встреча четвёртого тура РПЛ проходит на стадионе «Спартака», счёт в первом тайме 0:0. В пяти официальных матчах сезона «Спартак» проиграл четыре раза и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что весной 2022-го «Спартак» будет отмечать столетие клуба, но юбилейный сезон у «красно-белых» начался совсем не празднично. Помимо отвратительных результатов команды на футбольном поле, болельщиков повергла в шок публичная разборка гражданской супруги владельца клуба Заремы Салиховой с бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым.