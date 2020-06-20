Болельщики смогут ходить на футбол во Франции с 11 июля

https://static.news.ru/photo/e43edd48-b2e5-11ea-addb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские болельщики получат возможность посещать спортивные мероприятия в стране начиная с 11 июля.

Попасть на стадион смогут 5 тысяч болельщиков, позднее данное ограничение может быть ослаблено, сообщает агентство Reuters.

Сезон в Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». Президент УЕФА Александер Чеферин после этого заявил, что Франция поспешила с завершением чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб подал иск против Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) после принятия решения о досрочном завершении сезона. Позже руководство «Лиона» выступило с предложением возобновить чемпионат в формате плей-офф.