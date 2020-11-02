Болельщики подвергли критике вызов Дзюбы в сборную России

https://static.news.ru/photo/4a81e548-1d24-11eb-bbce-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болельщики сборной России по футболу раскритиковали главного тренера Станислава Черчесова за вызов в команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Соответствующие комментарии опубликованы под постом в Instagram сборной. Так, фанаты задались вопросом, почему Дзюбу «каждый раз вызывают». Кто-то даже предложил отправить футболиста в любительскую лигу по бобслею.

Состав сборной России на ближайшие матчи был объявлен 2 ноября. 12 ноября команда сыграет товарищескую игру с Молдавией.

Ранее NEWS.ru писал, что тренер ЦСКА Сергей Овчинников стал участником конфликта с болельщиками команды. Инцидент произошёл в аэропорту в Волгограде, где «армейцы» встречались с «Ротором» в 13-м туре Российской премьер-лиги (1:0).

Так, некоторые фанаты ЦСКА стали выкрикивать оскорбления в адрес специалиста.