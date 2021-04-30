Болельщики «Манчестер Юнайтед» сорвали матч с «Ливерпулем»

https://static.news.ru/photo/294006d4-ab69-11eb-aa4f-96000091f725_660.jpg Фото: Matt Wilkinson via www.imago-ima/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на домашний стадион клуба «Олд Траффорд» в преддверии матча 34-го тура Английской премьер-лиги с Ливерпулем в знак протеста против владельцев — американских бизнесменов Глейзеров.

Акция началась возле стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь. Из-за этого встреча с «Ливерпулем» перенесена на неопределённый срок. Она должна была начаться в воскресенье, 2 мая, в 18:30 мск. Перед тем как отправиться к стадиону, фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.

Встреча не состоится 2 мая, новая дата будет определена в ближайшее время.

Ранее «Манчестер Юнайтед» оказался в числе клубов — участников футбольной Суперлиги. Этот проект, к которому подключились 12 клубов, просуществовал два дня и был приостановлен в связи с противодействием УЕФА.

21 апреля сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор собрался купить «Манчестер Юнайтед».