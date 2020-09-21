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Футбол

Болельщики «Динамо» «поблагодарили» команду за евросезон

19:30, 21 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фанаты московского футбольного клуба «Динамо» «поблагодарили» команду за «умопомрачительный» евросезон, который продлился всего два часа и закончился в Тбилиси 17 сентября.

Так, в ходе встречи «Динамо» с «Ахматом» болельщики московского клуба вывесили на трибунах огромное полотно с надписью «Спасибо за евросезон!».

«Бело-голубые» проиграли тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2 в рамках второго квалификационного раунда турнира. Голы в составе грузинского клуба забили Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. В составе москвичей отличился Николай Комличенко, который реализовал пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй, комментируя вылет команды из Лиги Европы, заявил, что его разочаровали игроки.

По его словам, футболистам безразлично, что это за клуб. Никто не пытался переломить ход игры.

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