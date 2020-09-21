Болельщики «Динамо» «поблагодарили» команду за евросезон

«Бело-голубые» проиграли тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2 в рамках второго квалификационного раунда турнира. Голы в составе грузинского клуба забили Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. В составе москвичей отличился Николай Комличенко, который реализовал пенальти.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй, комментируя вылет команды из Лиги Европы, заявил, что его разочаровали игроки.
По его словам, футболистам безразлично, что это за клуб. Никто не пытался переломить ход игры.