Болельщики «Динамо» «поблагодарили» команду за евросезон

https://static.news.ru/photo/80880794-fc2c-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фанаты московского футбольного клуба «Динамо» «поблагодарили» команду за «умопомрачительный» евросезон, который продлился всего два часа и закончился в Тбилиси 17 сентября.

Так, в ходе встречи «Динамо» с «Ахматом» болельщики московского клуба вывесили на трибунах огромное полотно с надписью «Спасибо за евросезон!».

«Бело-голубые» проиграли тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2 в рамках второго квалификационного раунда турнира. Голы в составе грузинского клуба забили Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. В составе москвичей отличился Николай Комличенко, который реализовал пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй, комментируя вылет команды из Лиги Европы, заявил, что его разочаровали игроки.

По его словам, футболистам безразлично, что это за клуб. Никто не пытался переломить ход игры.