Болельщики «Динамо» отказались посещать матчи РПЛ из-за Fan ID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединения болельщиков московского «Динамо» заявили об отказе от посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте фанатов бело-голубых. Решение связано со вступлением 1 июля в силу закона о паспорте болельщиков (Fan ID).

Мы понимаем, что до января 2023 года могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по «паспорту»! — говорится в заявлении.

Закон вступит в силу 1 июля. В первой части сезона проход на стадион по паспорту болельщика будет осуществляться на стадионы в Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре и в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что фанаты 15 клубов РПЛ высказались против введения системы Fan ID. Они собираются бойкотировать матчи чемпионата России до полной отмены паспортов болельщиков. Фанаты грозненского «Ахмата» остались единственными, кто не выступил против Fan ID и не обозначил свою позицию по этому поводу.