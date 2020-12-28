Болельщики ЦСКА потребовали присвоить Васину звание игрока месяца

https://static.news.ru/photo/48f42012-4928-11eb-8794-fa163e074e61_660.jpg Виктор Васин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА 27 декабря объявил о получении полузащитником Николой Влашичем приза лучшему игроку в ноябре и декабре.

Так, лучшего игрока выбирали в ходе голосования на официальном сайте ЦСКА. Долгое время лидером голосования являлся защитник Виктор Васин, однако руководство команды приняло решение удалить голоса в его пользу из-за «накрутки».

Представленные результаты голосования повергли болельщиков ЦСКА в шок. Вскоре команда столкнулась с настоящим шквалом критики. Многие фанаты пришли к выводу, что руководство команды попросту не прислушивается к мнению болельщиков.

Почему мне так стыдно за вас, а, позорище? — написал один из болельщиков ЦСКА в Twitter.

Стоит отметить, что фанаты команды призвали Влашича поскорее вернуть награду Васину. По мнению болельщиков, в процессе голосования происходили определённые махинации.

Известно, что Васин пришёл в ЦСКА в 2011 году. Футболист отыграл 84 матча, забив 2 гола и реализовав 3 голевые передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты УЕФА составили рейтинг лучших клубов в истории розыгрыша Лиги чемпионов. В статистику вошли показатели с 1955 года до наших дней.

Самым лучшим клубом оказался мадридский «Реал». В активе «королевской» команды за указанный срок имеется 13 почётных трофеев Лиги чемпионов. На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария» с шестью титулами.