Болельщикам Италии запретят посещать футбольные матчи до марта 2021 года

https://static.news.ru/photo/2a1e35ba-8083-11ea-be91-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Чемпионат Италии по футболу (Серия А) будет проводиться при пустых трибунах до марта 2021 года, пишет AS.

Сообщается, что болельщикам запретят посещать стадионы до тех пор, пока все границы не будут открыты, а ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что ответными матчами полуфинала Кубка Италии «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан» может быть возобновлён сезон в Италии, который был приостановлен из-за коронавируса. Планируется, что игры состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая и завершится до 2 августа, писал NEWS.ru.