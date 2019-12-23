https://static.news.ru/photo/6226f862-2560-11ea-ade6-fa163e074e61_660.jpg Фото: stokecity/facebook.com

Английский болельщик футбольного клуба «Сток Сити» выложил объявление о продаже команды на интернет-аукционе eBay.

Первый состав футбольного клуба «Сток Сити». Состояние на запчасти или не работает. Не подходит для задач, для которых покупается, ненадёжно и непредсказуемо, работа футболистов — ниже среднего, отношение сомнительное, трудолюбие плохое, не рекомендуется использовать в качестве выгула собак, так как не может удержать лидерство, — указано в описании.

На данный момент лот получил 113 предложений, самое большое из них составляет 65 200 фунтов стерлингов, или 5 миллионов 300 тысяч рублей.

Скриншот ebay.com

Во второй по значимости футбольной лиге Англии «Сток Сити» занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав за 23 матча 18 очков.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил продажу билетов на следующий гостевой матч московского ЦСКА в еврокубках. Клуб наказан из-за использования фанатами пиротехники в Будапеште на матче четвёртого тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0). Также ЦСКА оштрафован на €25 тысяч, писал NEWS.ru.