Болельщики «Аталанты» выступают за уход Миранчука из «Аталанты» в аренду

Итальянский портал Calcio Atalanta провёл опрос на своём сайте, в котором предложил болельщикам высказать мнение относительного будущего в «Аталанте» российского полузащитника Алексея Миранчука. 43,61% респондентов считает, что Миранчук должен покинуть «Аталанту» на правах аренды зимой с целью получения игровой практики.

Согласно опросу , 33,26% пользователей портала выразили мнение, что Миранчуку стоит остаться в команде и быть задействованным в матчах чемпионата и Кубка Италии, а также Лиги чемпионов. При этом 23,13% респондентов уверены, что «Аталанте» стоит продать российского хавбека.

Миранчук пополнил состав клуба из Бергамо в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, проведя на поле суммарно лишь 215 минут. На счету российского полузащитника две голевые передачи.

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