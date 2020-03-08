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16-летняя дочка бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева может заниматься распространением наркотических веществ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка во время продажи нескольких таблеток экстази. Данных о её местонахождении пока нет.

Ранее супруга спортсмена Екатерина Малафеева рассказывала о тяжёлом периоде в их жизни и о том, что Ксения Малафеева съехала от них, передаёт Sport24. С 1997 по 2016 год Вячеслав Малафеев...