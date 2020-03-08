Футболисты клуба «Бока Хуниорс» обыграли спортсменов из «Химнасия и Эсгрима» в последнем туре со счётом 1:0.
Матч проходил на поле «Бока», автором гола стал Карлос Тевеса, это произошло на 71-й минуте игры. Таким образом, спортсмены обошли своих соперников из «Ривер Плейс» (Буэнос-Айрес), сыгравшего вничью с «Атлетико Тукуман», на один балл, принеся клубу 34-й титул чемпионов Аргентины.
Как писал NEWS.ru ранее, главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча чемпионата России против «Тамбова».
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