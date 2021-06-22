«Стрёмно за нашу страну»: боец ММА Балаев — об игре России на Евро-2020

Ветеран ММА и экс-чемпион АСА Марат Балаев написал на странице в Instagram, что ему «стрёмно за нашу страну». Так он прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

А сейчас кучка миллионеров бегает — да хоть золотом засыпьте. Вы не нашли тех талантов, тех Стрельцовых, тех Яшиных. Они кто в кочегарке работает, кто на стройке батрачит. Что в футбол, что в хоккей не могут сколько лет выиграть у канадцев. Стрёмно за нашу страну. Ну вот опять загрузился. Да ну их к чёрту, пойду на тренировку, — написал Балаев.

Также спортсмен отметил, что не смотрел российский футбол 20 лет. Ему понравилась игра вратаря Матвея Сафонова, а в случившемся виновато спортивное руководство страны, добавил Балаев.

Ранее сообщалось, что cпортивный комментатор и журналист Георгий Черданцев в беседе с NEWS.ru оценил игру сборной России в матче с Данией на Евро-2020 по пятибалльной шкале. По его мнению, первый тайм заслуживает «четвёрки с плюсом», а второй — «единицы с минусом».