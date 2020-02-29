https://static.news.ru/photo/8d65a854-5ae7-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Polia/dpa/Global Look Press

Матчи 26 тура чемпионата Италии по футболу были перенесены на 13 мая из-за вспышки коронавируса в стране.

Были перенесены матче «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан — «Дженоа», «Парма» — «Спал» и «Сассуоло» — «Брешиа». Игры должны были состоять 29 февраля и 1 марта. Изначально планировалось, что они пройдут по расписанию, но без зрителей.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, то руководство клубов не хотело терять прибыль. Матч между «Ювентусом» и «Интером» должен принести €5 миллионов, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.