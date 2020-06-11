Благодаря Салаху в Англии стало меньше преступлений на религиозной почве

https://static.news.ru/photo/0bf73180-abdb-11ea-89a9-fa163e074e61_660.jpg Мохамед Салах Фото: Han Yan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Благодаря египетскому футболисту Мохамеду Салаху в Англии стало больше толерантных к религии людей.

После перехода нападающего в английский футбольный клуб «Ливерпуль» количество преступлений на почве исламофобии в графстве Мерсисайд снизилось на 19%, а число антимусульманских твитов от болельщиков клуба — на 53%, говорится в исследовании Стэнфордского университета.

27-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в 2017 году. Сумма трансфера составила €42 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий сборной Сенегала и английского «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим футболистом 2019 года в Африке. Обладателя премии объявили на церемонии вручения наград Африканской конфедерации футбола (CAF) в Египте. На награду также претендовали египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и алжирский полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез.