Благодаря голу Муньяина «Атлетик» обыграл «Эльче»

https://static.news.ru/photo/f92947c4-4ddc-11eb-83e3-fa163e074e61_660.jpg Икер Муньяин Фото: Inigo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао одолел «Эльче» из одноимённого города в матче 17-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 25-й минуте забил вингер Икер Муньяин. Благодаря победе «Атлетик» набирает 21 очко и поднимается на девятую строчку в таблице Примеры. «Эльче», продливший безвыигрышную серию до десяти встреч, идёт 17-м с 16 очками. В 18-м туре 6 января «Атлетик» на своём поле примет «Барселону». «Эльче» предстоит также на домашней арене сыграть с «Хетафе».

Накануне баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 83:63 (24:21, 22:14, 20:15, 17:13). Стоит отметить, что «Нижний Новгород» прервал четырёхматчевую победную серию. В то же время ЦСКА сумел выиграть пятый матч подряд.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий Дмитрий Мичуренков покинул футбольный клуб «Нижний Новгород», следует из сообщения пресс-службы клуба. Как сообщается, контракт с футболистом расторгнут по согласию сторон. В первой части сезона ФНЛ Мичуренков отыграл 12 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.