Битва жабы с гадюкой: зачем Милонов накинулся на Кафельникова

Скандалы вокруг прошедшего 25-го тура Российской премьер-лиги не утихают. На смену вопросов относительно судейства в игре «Локомотив» — «Спартак» (2:0) пришёл матч «Сочи» — «Зенит» (1:2). Казалось бы, что тут обсуждать, вроде бы всем и так всё ясно. Однако со своим мнением в повестку сначала ворвался самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников, который обвинил команды в договорной игре, а затем подключился депутат Госдумы Виталий Милонов, который набросил, что называется, на вентилятор.

Договорняк ли

У всех болельщиков «Зенита» есть два особых дня в сезоне — встреча с «Сочи» дома и на выезде. Именно у этой команды «сине-бело-голубые» выигрывают вот уже четвёртую встречу в чемпионате России. Многие, кроме болельщиков команды Сергея Семака, убеждены — сочинцы не могут обыграть петербуржцев вовсе не потому, что силы не равны, а потому, что южане — фарм-клуб «Зенита». А разве не так? Ряд игроков «Сочи» по контрактам продолжают оставаться футболистами «Зенита» и получают свою часть зарплаты. В общей сложности в составе сочинцев выступают восемь футболистов, либо сейчас имеющих отношение к «сине-бело-голубым», либо имевших в недавнем прошлом.

И тут в дело вступают знатоки, утверждающие, что договорные встречи на самом деле провести не так просто. Нужно интригу создать, чтобы не было понятно. Причём обязательно к концу матча, чтобы футболистам принимать в сюре меньше участия.

Так разве «Сочи» не справился? Напротив, на 58-й минуте именно хозяева встречи вышли вперёд. Все порадовались, но с опаской, понимая дальнейшие шаги. И всё произошло ровно как по маслу: исход встречи решил Сердар Азмун, оформив дубль (на 62-й и 80-й минутах). И один из голов прямо загляденье — где были защитники, когда Азмун пробивал головой> непонятно. Опекать футболиста соперника не решился никто.

На последних минутах в «спектакль» включился главный тренер хозяев, произведя сразу три замены. И это в то время, когда каждая секунда на счету. Естественно, можно говорить, что именно поэтому свежие игроки вышли — они должны были изменить ситуацию. Но есть хоть кто-то, кто всерьёз так думает?

vk.com/pfcsochi

Кафельников vs Милонов

Как говорит один известный журналист, «все всё понимают», однако выводы каждый делает самостоятельно. Но не похайпить вокруг матча всё равно невозможно. И зажёг «фитиль» экс-теннисист Евгений Кафельников, который в интервью «СЭ» обрисовал коротко и ясно: «В „постановке“ „Сочи“ — „Зенит“ всё понятно».

На этом можно было бы и закончить, ели бы не вмешался Виталий Милонов. Комментируя высказывание спортсмена, он набросился на него с обвинениями в употреблении наркотиков.

Это ему кокаин нашептал в мозг? У меня тоже бывает много претензий — к количеству легионеров, к стратегии, к зарплатам, — но обвиняя «Зенит» в договорняке, ты становишься Родченковым. Если есть претензии и доказательства — предъявляй. А выйти, как девка-инстаграмщица с надутыми губами, что-то сказать и убежать — считаю, это недостойно, — цитирует Милонова «РБ-Спорт».

По его мнению, в договорных матчах обвиняют только те, кто сам ничего сделать не может, но хочет погреться в лучах славы.

Такой глупый пиар. Обвинения должны иметь основания, либо это клевета, — добавил депутат.

Стоп-стоп-стоп! Господин Милонов, а ваше выступление — это что? Есть ли основания называть Кафельникова кокаиновым наркоманом? Или теннисист спокойно может отправляться в суд?

Кстати, было бы неплохо ещё доказательства о трансгоморептилоидах получить. Но это другая история. Вероятно, когда занимаешь высокую должность, следить за речью не нужно. Напротив, чем грязнее, тем лучше. За это ведь ничего не будет.

Читать подобные обвинения, конечно, — сплошное удовольствие. Особенно от Виталия Милонова, который славится подобными вещами. Вспомнить хотя бы его знаменитое: «Увидел бы Родченкова — морду бы набил. Просто скотина».

Говорят, рыба гниёт с головы. В данном случае, с пословицей нельзя не согласиться.