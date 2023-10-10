Билялетдинов: УЕФА политизирован, нет смысла тянуться за их морковкой Ринат Билялетдинов раскритиковал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ринат Билялетдинов

Заслуженный футбольный тренер России Ринат Билялетдинов на фоне отмены допуска юношеских сборных к турнирам назвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) насквозь политизированным. Он считает, что для российского футбола отстранение даже лучше. В интервью NEWS.ru он объяснил, что спортивный принцип принесли в жертву политике.

Может быть, УЕФА доставляет удовольствие сначала поманить, а затем забрать, хотя это невкусная морковка с политическим подтекстом. Союз политизирован насквозь, и кто им дает команду, вычислить легко. Спортивный принцип давно принесен в жертву политике. Даже изначальное решение было издевкой, и если бы его не отменили, то все равно бы руководители придумали двойное дно, условно, назвали бы дополнительные требования для игр. Так что, отменили — и даже лучше, для нас это хотя бы честнее, — сказал Билялетдинов.

По его словам, сейчас Российскому футбольному союзу, как и другим федерациям, необходимо направить все силы на развитие внутреннего спорта. Тренер призвал поднимать престиж внутренних чемпионатов по примеру НХЛ, которая «приносит в жертву чемпионат мира».

Нам давно это надо было делать. Ведь чемпион шестой части планеты тоже звучит гордо. Поймите, нет худа без добра. УЕФА сам потом прибежит, как только почувствует, что нам по барабану эти запреты и мы развиваемся вне зависимости от их запретов. Тогда мы уже будем думать: возвращаться или нет. Может, нет смысла к их отравленной морковке тянуться, раз УЕФА принимает решения, кого карать, а кого помиловать, — подытожил специалист.

В феврале 2022 года российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. 27 сентября этого года Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение вернуть российскую юниорскую сборную U17 в нейтральным статусе, однако с этим решением не согласилось несколько европейских стран, объявивших о бойкоте матчей с россиянами.