«Фортуны не хватило»: Билялетдинов оценил игру сборной РФ против Турции

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение сборной России в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций против команды Турции. Команда Станислава Черчесова в гостях уступила со счётом 2:3.
Ключевая история в этом матче связана с удалением Андрея Семёнова. На мой взгляд, в том эпизоде нужно было давать максимум жёлтую карточку, но судья посчитал иначе. Формально он имел право на такое мнение. После удаления десять минут мы играли провально, тогда нам как раз забили два гола. Но в целом всю оставшуюся игру провели неплохо. Несмотря на то что играли вдесятером, имели неплохие моменты. На мой взгляд, история с пенальти в третьем голе тоже очень сомнительная. Всё в этой игре было против нас. Фортуны не хватило. А так сборная смотрелась лучше, чем в матче с Молдавией, мне понравилось, — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Также экс-футболист прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в матче против сборной Турции.
Никто не знает, мог бы Дзюба изменить ситуацию. Нужно плясать от того, что есть. Игроки, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова, должны решать задачи. Не может быть команда заточена на одного человека, — заключил он.
Ранее футболисты сборной России уступили сборной Турции в ответном матче Лиги наций. Игра завершилась со счётом 3:2.
Российская команда уже пять матчей подряд не может выиграть. В составе сборной отсутствует нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный тренер Станислав Черчесов не вызвал его в сборную из-за скандала с интимным видео, вместо него капитанскую повязку в матче надел защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. Об этом писал NEWS.ru.