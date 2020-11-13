«Фортуны не хватило»: Билялетдинов оценил игру сборной РФ против Турции

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Российская команда уже четыре матча подряд не может выиграть. В составе сборной отсутствует нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный тренер Станислав Черчесов не вызвал его в сборную из-за скандала с интимным видео, вместо него капитанскую повязку в матче надел защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. Об этом писал NEWS.ru.

Футболисты сборной России уступили сборной Турции в ответном матче Лиги наций. Игра завершилась со счётом 3:2. Счёт был открыт на 11-й минуте. Отличился 29-летний нападающий «Валенсии» Денис Черышев. Он подставил...