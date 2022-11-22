Названа главная ошибка Аргентины в матче с Саудовской Аравией Тренер Билялетдинов: сборная Аргентины недооценила команду Саудовской Аравии

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Ринат Билялетдинов

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал об ошибке сборной Аргентины в мачте с командой Саудовской Аравии в первом туре группового этапа ЧМ-2022. По его мнению, аргентинцы проиграли со счетом 1:2 из-за того, что рассчитывали на легкую победу и недооценили соперника, пишет «Газета.Ru».

Тренер отметил, что аргентинский футболисты отлично провели пенальти, открыв счет, им легко давалось построение игры. Однако к игре они подошли вальяжно, что и сказалось на результате.

Думаю, они прекрасно знали о предательской мысли победить малой кровью, но она такая коварная, проникает каждому в голову. Человек не замечает, как чуть-чуть сбрасывает скорость, становится спокойнее — а это спокойствие заменяет быстроту, и появляется элемент вальяжности, — сказал Билялетдинов.

По его словам, потеря аргентинцами концентрации привела к тому, что футболисты сборной СА сначала сравняли счет, а затем забили еще один мяч, обеспечивший им победу.

ЧМ-2022 стартовал в Катаре 20 ноября. В матче открытия местная сборная встретилась с командой Эквадора. Гости обыграли хозяев поля со счетом 2:0. В результате команда Эквадора набрала три очка и стала лидером группы А.