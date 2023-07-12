«Бился за „стрелку“ до конца»: почему и куда Кузяев уходит из «Зенита» Полузащитник сборной России покинул сине-бело-голубых и собирается играть за зарубежный клуб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Далер Кузяев

30-летний Далер Кузяев ушел из «Зенита» во французский «Гавр». В петербургском ФК Кузяев провел шесть сезонов, в которых успел отыграть 183 матча во всех турнирах. Однако еще в 2020-м он хотел сменить команду. Как тогда писали СМИ, у Кузяева были предложения от нескольких европейских клубов. NEWS.ru рассказывает подробнее о трансфере полузащитника, причинах его перехода в «Гавр» и о его играх в составе сборной России.

Почему Кузяев ушел в «Гавр»

У Далера Кузяева закончился контракт с «Зенитом» 30 июня, и к команде «Гавра» он присоединился на правах свободного агента. Во французском ФК к приходу футболиста подготовили презентационный ролик, в ходе которого на стенах появляются различные граффити, в конце сам Кузяев пишет свои инициалы — DK.

«Далер привнесёт свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду. Он присоединится к общей группе под руководством Луки Эльснера в ближайшие дни», — говорится в заявлении пресс-службы «Гавра». Информации о зарплате новичка во французском клубе не появлялось.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Далер Кузяев

Сколько «стоит» Кузяев

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в €10 млн, это в два раза больше, чем его ближайший преследователь-одноклубник по «Гавру» — сенегальский защитник Аруна Сагнате. В остальном в команде множество футболистов, чья трансферная стоимость не дотягивает до €1 млн, а для неискушенного поклонника французского футбола в составе нет знакомых фамилий.

После Кузяева «Гавр» может приобрести еще несколько сильных футболистов. В прошлом сезоне этот клуб выиграл Лигу 2 — второй по значимости французский чемпионат — и в грядущем сезоне сыграет в элитном дивизионе, поэтому ему необходимо усиливаться. Последний раз в Лиге 1 «Гавр» играл 14 лет назад, а за всю историю команда никогда не выигрывала чемпионат Франции.

Тренер «Гавра» — бывший словенский футболист Лука Эльснер, который сыграл только один матч за национальную сборную, большую часть карьеры провел на родине, а после ее окончания стал тренером. Он ранее работал в словенских клубах, кипрском «Пафосе», французском «Амьене» и бельгийском «Стандарте», а с 2022-го возглавляет «Гавр», с которым смог добиться повышения в классе.

Как Кузяев попрощался с «Зенитом»

Кузяев написал прощальное письмо, которое опубликовал в соцсетях. Он поблагодарил болельщиков, партнеров по команде и сотрудников клуба за прекрасный период в карьере. Футболист также напомнил о том, что взял вместе с «Зенитом» много титулов.

«Для меня трофеи, выигранные вместе с „Зенитом“, имеют огромную ценность. Но в дополнение к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за „стрелку“ до конца, как надёжного партнёра и товарища и просто как хорошего человека. До скорых встреч, Питер», — написал Кузяев.

«Зенит» отреагировал на это письмо уже после объявления о переходе Кузяева в «Гавр».

«Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер! Удачи!» — написано в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Кроме того, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «Чемпионатом» выразил удовлетворение тем фактом, что Кузяев будет играть за «Гавр».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Игрок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев

Чем Кузяев прославился в России

Хавбек — воспитанник «Зенита», однако во взрослый состав команды он попал не сразу. В 2012-м году в возрасте 19 лет он покинул петербургский клуб, играл во второй лиге за «Карелию», а затем за «Нефтехимик». Там перспективного полузащитника заметил «Терек» (ныне «Ахмат»), который пригласил Кузяева к себе. В составе этой команды Кузяев дебютировал в РПЛ, провел там три сезона и обратил на себя внимание родного «Зенита». В итоге петербургский клуб приобрел у «Терека» собственного воспитанника за €4 млн.

В «Зените» Кузяев провел шесть сезонов, в которых успел отыграть 183 матча во всех турнирах, забить 23 гола и сделать 32 голевые передачи. Россиянин стал ключевым игроком центра поля сине-бело-голубых, он одинаково эффективно действовал как в атаке, так и в обороне. Его дважды включали в список 33 лучших футболистов РПЛ. Вместе с «Зенитом» Кузяев пять раз выиграл чемпионат, взял Кубок и два Суперкубка страны.

Кузяева впервые позвали в сборную России летом 2017 года. В составе национальной команды он провел 46 матчей, в которых забил два мяча. Полузащитник получил приглашение на домашний чемпионат мира, где в матчах группового этапа выходил на замену, а в плей-офф стал основным футболистом. Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала турнира, а Кузяев был удостоен звания заслуженного мастера спорта.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Далер Кузяев

Кто еще из россиян играет в Европе

Если говорить о ведущих российских футболистах, то сейчас их совсем немного. Александр Головин так же, как и теперь Кузяев, играет во французском первенстве, где представляет «Монако». Минувший сезон стал для россиянина одним из самых успешных в карьере в плане личной статистики, но его команда не смогла пробиться в еврокубки.

Еще двое россиян выступают в итальянском чемпионате. Права на Алексея Миранчука принадлежат «Аталанте», но минувший сезон он провел в аренде в «Торино», где играл достаточно ярко. На данный момент туринцы не приняли решение, выкупать ли права на россиянина. «Фиорентине» принадлежит Александр Кокорин, который в завершившемся сезоне был в аренде на Кипре и выиграл с «Арисом» местный чемпионат. Его будущее в Италии пока под вопросом, но уже известно, что он поедет с «Фиорентиной» на первые сборы.

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