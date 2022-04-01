Без России с любовью: итоги жеребьёвки группового этапа ЧМ-2022

В Катаре прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2022 года, за которой российские болельщики по понятным причинам наблюдали с грустью. На распределение команд по восьми квартетам с учётом официальной части ушло чуть меньше полутора часов, а традиционной «группы смерти» так и не образовалось. Несмотря на это, болельщиков ждёт множество интересных противостояний. Рассказываем подробнее о главных итогах жеребьёвки.

Высокая плотность

Несмотря на то что ни одна группа не выглядит переполненной звёздными сборными, есть квартеты, в которых не будет легко никому. Прежде всего это касается группы H, где за две путёвки в плей-офф поборются Португалия, Уругвай, Южная Корея и Гана. Первые три сборные на прошлом ЧМ выходили из группы, а африканская команда, хоть и провалилась на последнем континентальном первенстве, обладает очень приличным составом и вряд ли поедет в Катар в качестве туриста.

В серьёзной компании оказался и бронзовый призёр минувшего Кубка Африки Камерун. Подопечные Ригобера Сонга попробуют навязать борьбу за путёвки в плей-офф Бразилии, Сербии и Швейцарии. Это трио из очень приличных команд, кстати, находилось в одной группе на ЧМ-2018.

В одной группе оказались Испания и Германия. Обе команды сейчас переживают не лучшие времена, однако их по умолчанию записывают в фавориты любого крупного турнира. Поспорить с этим тезисом попробуют крепкая Япония и победитель пары Коста-Рика — Новая Зеландия.

Серьёзная борьба предстоит и участникам квартета F. Его безусловным фаворитом видится Бельгия, однако европейской команде вряд ли светят лёгкие очки хоть в одной встрече на групповом этапе. Финалист прошлого ЧМ Хорватия в представлении не нуждается, но и Марокко с Канадой не назовёшь слабыми сборными. Последние вырастили отличное поколение молодых игроков, которое помогло североамериканцам впервые за 36 лет добраться до финальной стадии чемпионата мира.

По-хозяйски

Четыре года назад сборной России на домашнем чемпионате мира досталась откровенно лёгкая группа, где кроме фаворита Уругвая были две проходные команды в виде Саудовской Аравии и Египта. Хозяева нынешнего мундиаля катарцы гораздо ниже классом нашей сборной, но и у них будет шанс сотворить сенсацию и выйти из группы.

Подопечным испанца Феликса Санчеса Баса в соперники по группе А достались не самые грозные голландцы, непредсказуемая сборная Эквадора и лучшая команда Африки Сенегал. Конечно, все коллективы превосходят катарцев в классе, но хозяева чемпионатов мира часто преподносят сюрпризы. По крайней мере представители Ближнего Востока не оказались в совсем уж непроходимой группе.

Капкан для Ирана и польский вопрос

В любопытной группе оказался Иран, который на прошлом ЧМ выглядел очень здорово и едва не вышел в плей-офф из квартета с Испанией и Португалией. Сейчас иранцы попали в компанию максимально недружественных для себя стран — Англии и США. Можно представить, с каким настроем Сердар Азмун и компания будут выходить на эти матчи.

В квартет могут добавиться ещё такие «друзья» иранцев, как Уэльс или Шотландия, которые обязательно обеспечат крутое дерби с Англией. Однако вместо них на турнире может оказаться и Украина. Команде Александра Петракова предстоит в июне провести стыковой матч с шотландцами, победитель которого сыграет за путёвку в Катар с валлийцами.

С особенным интересом болельщики в России во время жеребьёвки смотрели за сборной Польши, которую многие небезосновательно считают зачинщиком антироссийского бунта в мировом футболе. Роберт Левандовски и компания после известных событий в конце февраля отказались играть в стыках против команды Валерия Карпина, после чего аналогичные ультиматумы начали выдвигать другие сборные. У ФИФА фактически не было шансов не дисквалифицировать российскую национальную команду.

Поляки автоматом дошли до решающего матча отбора, в котором победили Швецию. Теперь очередные подвиги Польше предстоит совершить в борьбе с Мексикой, Аргентиной и Саудовской Аравией. Последних европейский коллектив наверняка обыграет, а вот с представителями Северной и Южной Америки придётся пободаться. В любом случае не будем уподобляться некоторым журналистам и без всяких оскорблений пожелаем коллективу Чеслава Михневича удачи.