«Без проблем у нас не бывает»: Мостовой о соперниках России в стыках

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В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе прошла жеребьёвка стыковых матчей отбора чемпионата мира 2022 года. Сборная России в полуфинале «стыков» сыграет с командой Польши.

Если подопечные Валерия Карпина обыграют поляков в полуфинале, то затем сборной России предстоит сыграть с победителем пары Швеция — Чехия. По итогам жеребьёвки сформировались три группы по четыре участника в...