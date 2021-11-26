«Без проблем у нас не бывает»: Мостовой о соперниках России в стыках

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что для национальной команды жеребьёвка сложилась хорошо. Он считает, что было бы намного сложнее, если бы сборная России попала в группу с Италией и Португалией.
Подопечным Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 предстоит встретиться с командой Польши.
Думаю, хороший жребий для нас. Когда я увидел, что Португалия и Италия попали в одну группу, я подумал: «Что за ужас происходит?». Две эти классные команды будут бороться за выход на ЧМ, кто-то останется без турнира. Это уму непостижимо! У нас же две игры дома. Жребий хороший, — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Однако Мостовой отметил, что в матче с поляками команде будет непросто.
Проблемы у нас будут, без проблем у нас не бывает. Но ситуация была бы намного плачевнее, если бы мы попали в группу с Италией и Португалией, — заключил он.
Матч между сборными России и Польши состоится 24 марта 2022 года.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда Турции стала бы наиболее предпочтительным соперником для россиян в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.