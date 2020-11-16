«Без Дзюбы сборная совсем как без рук»: болельщики негодуют после поражения

Сборная Турции по футболу не сжалилась над российской командой и беспощадно её уничтожила в матче Лиги наций со счётом 3:2. Да, пока это не влияет на положение в турнирной таблице благодаря венграм, которые сделали лучший подарок нашим парням. На своём поле команда сыграла вничью с Сербией (1:1). И именно сербов должен обыграть коллектив Станислава Черчесова, чтобы сохранить лидирующую позицию. Но это только подстегнуло российских болельщиков, которые разорвали социальные сети негативными комментариями. NEWS.ru собрал самые яркие изречения любителей футбола.

Первые 15 минут встречи были настолько неплохими, что казалось: российская сборная точно увезёт с собой три очка. На 11-й минуте команду выводит вперёд Денис Черышев, но Черчесов принимает решение его заменить после удаления Андрея Семёнова. Теперь пользователи Twitter требуют заменить главного тренера.

Саламыч, пакуй чемоданы, — высказался один из пользователей.

Реакция в целом понятна — замена игрока, забившего гол и рвущегося вперёд, выглядела странно.

Меняют Черышева, а бревно Заболотный остаётся на поле, остановите Стасика уже, пранк сильно затянулся, — раздражается болельщик.

Надо понимать, что красная карточка, показанная Семёнову на 24-й минуте, привнесла критические изменения в ход встречи. Да и тут же посыпались бурные комментарии в адрес защитника.

Вся страна видит, что Семёнов — ноль. Но Стас упорно не просто вызывает его в сборную, но и ставит в основу. Привоз за привозом. Это его внебрачный сын? — задаётся вопросом один из болельщиков.

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Не получилось не обратить внимание и на игру Магомеда Оздоева.

Классно Оздоев сегодня за сборную Турции вышел, — отметил болельщик.

Как итог — первый тайм закончился со счётом 2:1 в пользу турецкой команды.

Знатно досталось и Юрию Жиркову.

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Даже политика не осталась в стороне.

В перерыве включились все, по-прежнему доставалось Станиславу Саламовичу. Анализируя исход встречи, ещё один пользователь поддержал идею выше.

По ходу усы надо убирать, — написал v_kandaurov.

Да и по итогам много говорить не надо. Болельщики отметили нехватку нападающего Артёма Дзюбы. Всё логично. Убирать изначально забивающего игрока было ошибкой.

А вот турецкая сторона на удивление где-то даже поддержала россиян.

Судья матча Россия — Турция хорошо справился с матчем, красная карточка — верная, пенальти в нашу пользу тоже, — написал болельщик соперников.

TÃ¼rkiye Rusya maÃ§Ä±nÄ±n hakemi maÃ§Ä± iyi yÃ¶netti. Rusyaâya verilen KÄ±rmÄ±zÄ± kart doÄru, lehimize verilen penaltÄ± da doÄru. — Ãmer Bali (@hayatifutboll) November 15, 2020

К судейству, конечно, вопросы есть, особенно по назначенному пенальти. Но в Лиге наций нет ни VAR, ни второго шанса. Эта победа, кстати, стала первой за 28 лет, о чём напомнил один из турецких болельщиков.

Наша сборная победила сборную России впервые за 28 лет. Спасибо за великолепную победу. Я счастлив, — признался пользователь.

TÃ¼rkiye Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z, tam 28 yÄ±l sonra Rusya'yÄ± yendi. MuhteÅem galibiyet iÃ§in teÅekkÃ¼rler #BizimÃocuklar ..



Ne mutlu TÃ¼rk'Ã¼m diyene pic.twitter.com/VN1ux77kyw — Hamza (@YeryuzuH) November 15, 2020

От всей души поздравляем сборную, впервые с 1984 года победившую Россию! Действительно, хорошее пришло вовремя! — отметил ещё один болельщик.

1984âten beri ilk kez RusyaâyÄ± yenen A Milli TakÄ±mÄ± yÃ¼rekten kutluyoruz! Harbiden tam zamanÄ±nda iyi geldi var olun! #MilliTakÄ±m #BizimÃocuklar — FÃ¢tih Tezcan (@fatihtezcan) November 15, 2020

За турок можно только порадоваться, конечно. Но вот российская команда, как заметил один из пользователей Twitter, пока на команду не похожа, зато напоминает «11 друзей Черчесова».