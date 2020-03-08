https://static.news.ru/photo/9cc14f8c-61c8-11ea-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Real Betis Balompié/facebook.com

Мадридский футбольный клуб «Реал» потерпел поражение в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

Игра, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами в составе «Бетиса» отличились Сидней и Кристиан Тельо. Один забитый мяч «Реалу» принёс Карим Бензема.

В настоящее время мадридский клуб занимает на вторую строчку турнирной таблицы, отставая от «Барселоны» на два балла. «Бетис» находится на 12-ом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что «Сельта» сыграла вничью с лидером чемпионата Испании мадридским «Реалом» (2:2). Смолов забил на 7-й минуте матча свой первый гол за новую команду.