Мадридский футбольный клуб «Реал» потерпел поражение в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».
Игра, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голами в составе «Бетиса» отличились Сидней и Кристиан Тельо. Один забитый мяч «Реалу» принёс Карим Бензема.
В настоящее время мадридский клуб занимает на вторую строчку турнирной таблицы, отставая от «Барселоны» на два балла. «Бетис» находится на 12-ом месте.
Ранее NEWS.ru писал, что «Сельта» сыграла вничью с лидером чемпионата Испании мадридским «Реалом» (2:2). Смолов забил на 7-й минуте матча свой первый гол за новую команду.
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