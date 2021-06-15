Бесплатные пиво и сауна: как Украина болеет против России

Если и были времена, когда за сборную России по футболу болели даже в ближнем зарубежье, то они, кажется, ушли в прошлое. Во всяком случае на Западной Украине команду Черчесова не только не поддерживают (с чего бы?), но и откровенно болеют против. Расскажем, как именно украинцы это делают, и попробуем найти аналогичные настроения в отношении сборной Украины в городах России.

«Объединили нацию»

Первая акция была связана с пивом. В городе Львове — там, где за Россию особо не болели никогда — придумали такую историю: за каждый гол сборной Бельгии в ворота россиян наливать бесплатно 100 бокалов пива. Это организовали в местной фан-зоне Евро-2020, но подстраховались. Вход на мероприятие сделали платным — 50 гривен (около 135 рублей), чтобы были хоть какие-то шансы не уйти в глубокий минус. В итоге львовские болельщики весело провели время, отпраздновали трижды и получили 300 бесплатных бокалов пива.

Акцию организовал футбольный клуб «Рух» из Львова. Его президент Григорий Козловский считает, что такие истории объединяют украинскую нацию в борьбе с «москалями». Он много какими словами назвал россиян (не уточняя, имеет ли он в виду футболистов, государство или народ), на всякий случай мы не будем их приводить, чтобы не попасть под статью.

Судя по всему, акция зашла на ура. После неё во Львове организовали следующую. Для тех, кто будет болеть за Финляндию в матче с Россией 16 июня, будут разыграны 50 сертификатов в финскую сауну. Место сбора потенциальных счастливчиков — всё та же львовская фан-зона. Правда, не очень ясно, кто именно получит эти сертификаты, ведь против России там явно будет болеть не 50 человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

История боления украинцев против России в целом богатая, но по-настоящему началась она только в 2014 году. Раньше тоже многие болели против, но это не было тенденцией. А на чемпионате мира — 2014 все российские СМИ облетел случай, когда после гола Дивока Ориги в ворота Игоря Акинфеева на 86-й минуте (Бельгия тогда обыграла Россию со счётом 1:0) украинский комментатор пропел «ла-ла-ла-ла-ла». Это отсылка к песне, которую нельзя полностью озвучивать даже в украинском эфире, не то что писать в российском тексте. Но знающие люди поймут, о чём идёт речь.

При этом на Украине есть и обратные случаи. К примеру, скандал разгорелся три года назад, когда в Одессе люди довольно массово (в целом ряде баров) праздновали победу сборной России над Испанией на чемпионате мира. Праздновали громко и заметно простые люди, а комментировать это потом пришлось властям. Но Одесса — это далеко не Львов, разница настолько большая, что её точно не надо объяснять.

Флаг лучше убрать

А как в России смотрят матчи сборной Украины? Ничего и близко похожего на то, что происходит во Львове, нет. В питерской фан-зоне, напротив, болели за Украину в матче с Нидерландами. Очевидцы рассказывают, что российские фанаты в большом количестве праздновали голы Ярмоленко и Яремчука, которые почти спасли команду Шевченко от поражения. Это вызвало позитивную реакцию части украинцев. Писали даже про братские народы, которые временно рассорили политики.

PIETER STAM DE YOUNG / POOL/EPA/ТАСС

Был ещё один случай в питерской фан-зоне, чуть более скандальный. Одного из болельщиков сборной Украины, окутанного в национальный жёлто-синий флаг, попросили убрать символ страны от греха подальше: мало ли, кому-то неадекватному придёт в голову за него предъявить. Ничего страшного в итоге не случилось, фанат и правоохранители друг друга поняли, но за мини-инцидент эта история сойдёт.

Если говорить о тенденциях, то в России всегда скорее за Украину, чем против. К примеру, в 2013 году, когда подопечные Николая Фоменко играли стыковые матчи с французами за право сыграть на ЧМ, комментатор на «России 2» Александр Неценко буквально голос срывал за Украину. Другой случай: когда Денис Гармаш из киевского «Динамо» забил в ворота «Бешикташа» победный мяч на 94-й минуте, российский комментатор на НТВ-плюс буквально сходил с ума от радости. И это абсолютно нормально.

Есть определённые националистические элементы, которые олицетворяют украинских футболистов с тем же, с чем многих украинских политиков олицетворяют на российских каналах, но таких меньшинство. Во всяком случае их не так уж сильно слышно.

Dean Mouhtaropoulous / POOL/EPA/ТАСС

Какой вывод можно сделать из всего этого? Украинцы болеют против России больше, чем россияне против Украины. Это очень легко объясняется политической ситуацией. Очевидно, что между нашими странами отношения находятся на самом низком уровне за очень-очень многие годы. Эти отношения по-разному оцениваются по обе стороны границы.