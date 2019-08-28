Клуб «Бери» исключён из Английской футбольной лиги (EFL), в которой принимал участие 125 лет подряд, и лишён профессионального статуса.
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В нынешнем сезоне «Бери», основанный в 1885 году, так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата в третьем английском дивизионе, а также не принял участие в первом раунде Кубка лиги. Таким образом, в чемпионат продолжат участвовать 23 клуба.
Последний раз EFL исключала клуб в 1992 году, им стал «Мейдстон Юнайтед».
Бывший футболист английского «Ливерпуля» и сборной Уэльса Дин Сондерс