https://static.news.ru/photo/7c8084de-c995-11e9-95da-fa163e074e61_660.jpg Фото: buryfc.co.uk

Клуб «Бери» исключён из Английской футбольной лиги (EFL), в которой принимал участие 125 лет подряд, и лишён профессионального статуса.

По сообщению пресс-службы лиги , клуб из пригорода Манчестера испытывал большие финансовые проблемы и не смог предоставить гарантии и найти покупателей до нужного срока — 27 августа 2019 года.

В нынешнем сезоне «Бери», основанный в 1885 году, так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата в третьем английском дивизионе, а также не принял участие в первом раунде Кубка лиги. Таким образом, в чемпионат продолжат участвовать 23 клуба.

Последний раз EFL исключала клуб в 1992 году, им стал «Мейдстон Юнайтед».