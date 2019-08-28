Фото: buryfc.co.uk

Клуб «Бери» исключён из Английской футбольной лиги (EFL), в которой принимал участие 125 лет подряд, и лишён профессионального статуса.

По сообщению пресс-службы лиги, клуб из пригорода Манчестера испытывал большие финансовые проблемы и не смог предоставить гарантии и найти покупателей до нужного срока — 27 августа 2019 года.

В нынешнем сезоне «Бери», основанный в 1885 году, так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата в третьем английском дивизионе, а также не принял участие в первом раунде Кубка лиги. Таким образом, в чемпионат продолжат участвовать 23 клуба.

Последний раз EFL исключала клуб в 1992 году, им стал «Мейдстон Юнайтед».

Бывший футболист английского «Ливерпуля» и сборной Уэльса Дин Сондерс приговорён к десяти месяцам тюремного заключения за отказ проходить проверку на наличие алкоголя в крови, писал News.ru.

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