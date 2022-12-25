Бердыева назначили главным тренером «Сочи»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Курбан Бердыев

Курбана Бердыева назначили главным тренером футбольного клуба «Сочи». Об этом президент клуба Борис Ротенберг рассказал журналисту Нобелю Арустамяну. Нового наставника уже представили коллективу. По словам Ротенберга, в настоящий момент Бердыев является как раз тем специалистов, что нужен «Сочи». Контракт с тренером заключен на 2,5 года.

Бердыев изучит текущий штаб клуба. Многие из наших специалистов имеют прямое отношение к завоеванию серебряных медалей чемпионата — хотим дать им шанс. Но это не означает, что новый главный тренер не будет иметь возможности вводить новых специалистов в штаб — будем изучать каждую кандидатуру индивидуально, — заметил Ротенберг.

Президент клуба добавил, что новый главный тренер будет помогать руководству во всех аспектах развития «Сочи». Компетенция Бердыева, заметил Ротенберг, позволяет привлекать его для построения академии и молодежной команды.

На данный момент пик тренерской карьеры 70-летнего наставника пришелся на период его работы в «Рубине». Бердыев дважды приводил клуб из Казани к победе в чемпионате России. При этом под его руководством команда ярко выступала в Лиге Чемпионов. В частности, «Рубин» обыгрывал на выезде легендарную «Барселону» и играл вничью с миланским «Интером».

До конца ноября Бердыев был главным тренером и техническим директором иранского «Трактора».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу карьеры тренера Леонида Слуцкого. Он сказал, что специалиста нужно было уволить с поста главного тренера казанского «Рубина» еще несколько месяцев назад, когда команда показывала неудовлетворительные результаты, но руководство упорно держалось за него, решая задачу возвращения клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ).