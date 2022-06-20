Бердыев нашел работу в Иране Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор»

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Курбан Бердыев

Курбан Бердыев назначен главным тренером «Трактора» из иранского города Тебриз, сообщается на сайте команды. Кроме того, специалист занял пост технического директора клуба. Длительность контракта не уточняется.

В «Тракторе» выразили надежду, что новый тренер поможет команде выйти на новый уровень. Там также подчеркнули, что искали специалиста со своим авторским стилем.

6 июня Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», который он возглавлял с лета 2021 года. Он привел клуб к бронзовым медалям чемпионата страны, а также завоевал вместе с командой Кубок Казахстана.

В июле прошлого года РФС рассматривал Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России. В итоге выбор был сделан в пользу Валерия Карпина.