Курбан Бердыев назначен главным тренером «Трактора» из иранского города Тебриз, сообщается на сайте команды. Кроме того, специалист занял пост технического директора клуба. Длительность контракта не уточняется.
В «Тракторе» выразили надежду, что новый тренер поможет команде выйти на новый уровень. Там также подчеркнули, что искали специалиста со своим авторским стилем.
6 июня Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», который он возглавлял с лета 2021 года. Он привел клуб к бронзовым медалям чемпионата страны, а также завоевал вместе с командой Кубок Казахстана.
В июле прошлого года РФС рассматривал Бердыева в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России. В итоге выбор был сделан в пользу Валерия Карпина.