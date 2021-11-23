Бензема приговорён к году лишения свободы условно за шантаж Вальбуэна

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна. Как сообщает Get French Football News, форвард сборной Франции приговорён к году лишения свободы условно, а также штрафу в размере €75 тыс.

Отмечается , что форварду «Реала» удалось избежать максимально предусмотренного наказания по данному делу, которое составляло пять лет лишения свободы и €90 тыс. При этом Бензема не присутствовал на заседаниях суда, состоявшихся в октябре и ноябре.

Карим Бензема и Матье Вальбуэна были отстранены от участия в национальной сборной в 2015 году после скандала, связанного с шантажом и вымогательством. Бензема был арестован в ноябре 2015 года и провёл несколько дней в тюрьме. По версии следствия, он вместе с подельниками шантажировал своего партнёра по сборной интимным видео, которое они грозились выложить в Сеть.

Бензема известен по выступлениям за французский «Лион» и испанский «Реал», состав которого он пополнил в 2009 году. С того момента он провёл за королевский клуб 575 матчей, забил 293 мяча и 152 раза ассистировал партнёрам. Он является четырёхкратным чемпионом Франции, трёхкратным победителем чемпионата Испании, обладателем Кубок и Суперкубков Франции и Испании, а также четырёхкратным триумфатором Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Бензема предстанет перед французским судом по делу пятилетней давности о шантаже интимным видео Вальбуэна. При этом адвокат футболиста Сильвен Кормье назвал решение вызвать его клиента в суд «абсурдным и несправедливо жестоким».