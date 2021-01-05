Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже интимным видео

https://static.news.ru/photo/13718e5a-511d-11eb-9c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: karimbenzema/instagram.com

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед французским судом по делу пятилетней давности о шантаже интимным видео экс-игрока московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Решение вызвать Бензема в суд абсурдное и несправедливо жестокое. Бензема нечего добавить по этому делу, — цитирует издание Marca адвоката футболиста Сильвена Корьме.

Карим Бензема и Матье Вальбуэна были отстранены от участия в национальной сборной в 2015 году после скандала, связанного с шантажом и вымогательством. Бензема был арестован в ноябре 2015 года и провёл несколько дней в тюрьме. По версии следствия, он вместе с подельниками шантажировал своего партнёра по сборной интимным видео, которое они грозились выложить в Сеть.

Как сообщал NEWS.ru, у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже.