Белорусские футболистки попросили проверить пол спортсменки из Буркина-Фасо

https://static.news.ru/photo/298fa43e-c521-11ea-91f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: dinamo-minsk.by

Ряд футболисток, выступающих в чемпионате Белоруссии, обратились в местную футбольную ассоциацию с просьбой провести генетическое обследование Салиматы Симпоре из Буркина-Фасо, которая выступает на позиции нападающей за «Динамо-БГУФК» (Минск).

Как передаёт Tut.by, пожелавшие остаться анонимными футболистки в своём открытом письме в Белорусскую ассоциацию футбола (АБФФ) призвали проверить гендерную принадлежность и уровень тестостерона Симпоре, так как считают её антропометрические данные подозрительными «на основании визуальных контактов с ней во время матчей».

В АБФФ заявили, что минский клуб при заявке футболистки из Буркина-Фасо предоставил все необходимые документы, среди которых паспорт, медицинское разрешение для участия в турнире и трансферный сертификат. Также в ассоциации напомнили, что африканская спортсменка провела несколько десятков официальных матчей за национальную сборную и никаких проблем с её полом в ФИФА не зафиксировали. Чиновники обратились к Tut.by с призывом предоставить оригинал открытого письма белорусских футболисток.

33-летняя Симпоре с начала сезона провела восемь игр в чемпионате Белоруссии, в которых забила восемь голов. Её клуб после десяти туров возглавляет турнирную таблицу. «Динамо-БГУФК» до сих пор ни разу не потеряло очки, одержав 10 побед.

Как писал NEWS.ru, в конце июня вратарь американского футбольного клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи оказалась единственной футболисткой в своей команде, которая отказалась преклонить колено во время исполнения национального гимна США в знак поддержки движения Black Lives Matter. Вратарь осталась слушать гимн стоя, прижав руку к сердцу. Эпизод не попал в обзор матча, также его нет на сайтах клубов либо страницах в соцсетях. К футболистке не стали применять санкции.