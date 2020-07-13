Белорусские футболистки попросили проверить пол спортсменки из Буркина-Фасо

Ряд футболисток, выступающих в чемпионате Белоруссии, обратились в местную футбольную ассоциацию с просьбой провести генетическое обследование Салиматы Симпоре из Буркина-Фасо, которая выступает на позиции нападающей за «Динамо-БГУФК» (Минск).
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В АБФФ заявили, что минский клуб при заявке футболистки из Буркина-Фасо предоставил все необходимые документы, среди которых паспорт, медицинское разрешение для участия в турнире и трансферный сертификат. Также в ассоциации напомнили, что африканская спортсменка провела несколько десятков официальных матчей за национальную сборную и никаких проблем с её полом в ФИФА не зафиксировали. Чиновники обратились к Tut.by с призывом предоставить оригинал открытого письма белорусских футболисток.
33-летняя Симпоре с начала сезона провела восемь игр в чемпионате Белоруссии, в которых забила восемь голов. Её клуб после десяти туров возглавляет турнирную таблицу. «Динамо-БГУФК» до сих пор ни разу не потеряло очки, одержав 10 побед.
Как писал NEWS.ru, в конце июня вратарь американского футбольного клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи оказалась единственной футболисткой в своей команде, которая отказалась преклонить колено во время исполнения национального гимна США в знак поддержки движения Black Lives Matter. Вратарь осталась слушать гимн стоя, прижав руку к сердцу. Эпизод не попал в обзор матча, также его нет на сайтах клубов либо страницах в соцсетях. К футболистке не стали применять санкции.
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