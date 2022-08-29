Бельгиец уедет из «Спартака» с двукратным понижением зарплаты Бельгиец Кофрие уедет из «Спартака» в «Клермон» с двукратным понижением зарплаты

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие покинет московский клуб, сообщает Metaratings.ru. Он продолжит кареьру во французском клубе «Клермон».

По информации издания, зарплата бельгийского защитника во Франции составит около € 450 тыс в год. Это в два раза меньше, чем футболист получал в «Спартаке». Кофрие согласился пойти на такие условия ради игровой практики.

Кофрие перешёл в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» летом 2021 года за € 2,5 млн. В составе красно-белых бельгиец провел 26 матчей и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне бельгиец провёл за московский клуб один матч, отыграв 21 минуту.

26 августа «Спартак» подписал сенегальского нападающего Бальде Кейта до 2025 года, прошлый сезон игрок провел в итальянском Кальяри, за который забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что бывший форвард «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».