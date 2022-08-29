Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие покинет московский клуб, сообщает Metaratings.ru. Он продолжит кареьру во французском клубе «Клермон».
По информации издания, зарплата бельгийского защитника во Франции составит около € 450 тыс в год. Это в два раза меньше, чем футболист получал в «Спартаке». Кофрие согласился пойти на такие условия ради игровой практики.
Кофрие перешёл в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» летом 2021 года за € 2,5 млн. В составе красно-белых бельгиец провел 26 матчей и сделал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне бельгиец провёл за московский клуб один матч, отыграв 21 минуту.
26 августа «Спартак» подписал сенегальского нападающего Бальде Кейта до 2025 года, прошлый сезон игрок провел в итальянском Кальяри, за который забил три мяча и отдал три результативные передачи.
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