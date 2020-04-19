Футбол

Бекхэм заявил, что Роналду не дотягивает до уровня Месси

13:57, 19 апреля 2020
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси лучше форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси — уникальный игрок, с ним на одном уровне никого нет. Роналду немного не дотягивает до Лионеля, но они оба превосходят всех по своему уровню, — цитирует Бекхэма Goal.com.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудница Real Madrid TV, звезда клубного телевидения «королевского клуба» Карина Квашнева рассказала, почему португалец Криштиану Роналду является лучшим футболистом в истории футбольного клуба «Реал».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях