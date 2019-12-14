Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владелец американского футбольного клуба «Интер» из Майами, бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм готов заплатить $25 миллионов за нападающего петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси.

Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста. Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов, — передаёт слова представителя Дриусси Эрнана Бермана РИА Новости.

Он подчеркнул, что у российского клуба есть время до 19 декабря, чтобы принять решение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Педро Роша может перейти в бразильское «Фламенго» на правах аренды.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях