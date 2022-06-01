Бэйл заявил об уходе из «Реала»

Игрок испанского клуба «Реал Мадрид» Гарет Бэйл / Фото Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл в своём аккаунте в Twitter заявил об уходе из мадридского «Реала». Футболист поблагодарил за поддержку болельщиков, а также обратился к сотрудникам клуба, бывшим и нынешним партнёрам по команде.

Я пришёл в «Реал» совсем молодым парнем, который хотел воплотить мечту в жизнь и играть за этот клуб. Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на «Сантьяго Бернабеу», завоёвывать трофеи и быть частью чего-то великого. Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта воплотилась в жизнь, — написал Бэйл.

Большую часть минувшего сезоне Бэйл восстанавливался после травм. В активе 32-летнего форварда пять матчей в чемпионате Испании, в которых он забил один мяч. Он также дважды появлялся на поле во встречах Лиги чемпионов.

Бэйл вместе с «Реалом» трижды выиграл чемпионат Испании и столько же раз Суперкубок УЕФА. В активе валлийца четыре победы в Лиге чемпионов. Последний трофей его команда взяла 28 мая, победив в финале «Ливерпуль».