Беда в центре защиты: Черчесову нужно срочно перестроить игру сборной

В четверг, 3 сентября, сборная России по футболу стартовала в Лиге Наций с домашней победы в своей группе над национальной командой Сербии (3:1). Теперь, 6 сентября, парням Станислава Черчесова предстоит выехать в Будапешт, чтобы побороться с Венгрией, которая, кстати, обыграла турок (1:0). Для российских спортсменов эта игра станет первой за пределами своей страны с начала пандемии инфекции коронавируса. NEWS.ru рассказывает, на что следует обратить внимание национальной команде, чтобы претендовать на выход в финальную часть турнира, через который впоследствии можно попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.

России рано расслабляться

Сборная Венгрии не обладает звёздным составом, а фамилия главного тренера вызывает желание сказать: «Окей, Гугл». Тем не менее, малоизвестные ребята выглядят непросто. Понятно, что судить по одному только матчу с турками нельзя, но нужно трезво смотреть на ситуацию. И если анализировать Россию и Венгрию, то даже совсем ничего не понимающий в футболе отметит, что статистика по итогам сыгранных матчей в 1-м туре полностью на стороне нашего ближайшего соперника. Понятно, что любая игра непредсказуема, и цифры, если они не на табло, могут ни о чём не говорить. Но обратить на них внимание и превратить их в свою пользу — наша задача.

Итак, итальянский специалист Марко Росси выпустил на поле в гостевом матче против подопечных Шенола Гюнеша довольно скромный состав. Единственные, кто заставил на себя обратить внимание, — самый дорогой футболист в команде — 19-летний полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи (который и забил единственный гол на 80-й минуте), купленный австрийцами, по данным портала Transfermarkt за 25 млн евро. Это один из немногих игроков национальной команды, который провёл очень успешный сезон во внутреннем чемпионате Австрии, забил 12 голов и сделал 18 результативных передач.

Петер Гулачи Panoramic/Global Look Press

Следом, на кого упал глаз, — голкипер Петер Гулачи, выступающий в «РБ Лейпциг», где его роль чуть ли не самая ключевая, и защитник Вилли Орбан, защищающий цвета той же команды. Ну и всё на этом. Больше никто особо не славится узнаваемостью. Но это не мешает венграм забирать у соперников очки. Обычно, они предпочитают игру вторым номером, нацеливаясь на контратаки. Но против Турции Росси выбрал атакующий футбол и не прогадал, правда всё равно эпизодами прослеживалась любимая фишка наставника — забросы в центр. Да и классических проблем, которые мы привыкли наблюдать в позиционном нападении, в игре не было видно; то ли соперник слишком слаб, то ли венгры проработали на карантине все недочёты. А вот в обороне ребята чуть ли не автобус создавали против Турции.

Удивлением, честно говоря, стала и выбранная схема — неожиданно для всех венгры предпочли играть 4-1-2-1-2. И оказалась она очень эффективной. Подопечные Росси сбалансированно смотрелись и в атаке, и в обороне. Ранее Росси играл по схеме 4-2-3-1. По такой системе работает и Станислав Черчесов.

Как и говорилось выше, венгры на цифрах выглядят довольно неплохо. Да и по ходу матча подопечные Росси заставляли периодически открывать рот — уж слишком хорошо они смотрелись в атаке, демонстрируя исключительно быстрый отлаженный футбол. В целом, если оценивать каждую команду по итогам прошедших игр, то вырисовывается интересная картина.

Оба коллектива приблизительно равны, если не брать в расчёт самое главное — удары по воротам. Одна из сильных сторон нынешней венгерской сборной — грамотная и эффективная игра в прессинге. Росси удалось грамотно использовать навыки всех футболистов, которые были выдрессированы немецкой школой, где работа без мяча — одно из важнейших умений. Встреча с Турцией показала: венгры на протяжении всех 90 минут чувствуют себя уверенно как с мячом, так и без него. С одной стороны, мы наблюдали позиционную атаку, благодаря которой пользовалась откровенной растерянностью соперника. С другой стороны, туркам не хватало организации в обороне, чем, опять же, пользовались венгры и занимали нужные позиции на поле.

Россия, честно говоря, после того, как все эмоции от победы утихли, восторга не вызывает. Да, три гола. Но какие? Первый — пенальти. Второй — индивидуальное мастерство Караваева. Третий — привоз Максимовича. Но видели ли мы доминирующую игру? Нет. А комбинации? Сомнительно. А первый тайм и вовсе будто остался за сербами по качеству игры. Нам никак не удавалось полноценно прессинговать и показать, кто в доме хозяин. Сербы же, напротив, чувствовали себя в своей тарелке. Они довольно часто использовали численное преимущество в центре (3-4-3 против 4-2-3-1) и часто заставляли команду Черчесова бегать без мяча. Соперник и забить мог первым, и тогда ситуация сложилась бы совсем иначе, как часто бывает. Всё изменил второй тайм, но, кажется, всё это выглядит чистой удачей, а не превосходством в классе.

Да, Венгрия находится ниже сборной России по рейтингу ФИФА — 52 против 38 места. И вроде бы нам можно немного расслабиться, но стоит ли? Подопечные Росси как никогда выглядят голодными до побед. И если Черчесов не придумает, как опустить соперника с небес на землю, то это может стоить нам первого места в таблице.

Российский тренер Анатолий Бышовец в разговоре с NEWS.ru подвёл итоги прошедших матчей предстоящих соперников. По его мнению, России будет непросто в Будапеште, однако плюсом для команды Черчесова станет факт отсутствия внутренних чемпионатов, благодаря которым во многом Станиславу Саламовичу удалось вернуть тонус.

Я смотрел оба матча и должен сказать, что победа нашей команды — это результат подготовки. Нам повезло, что чемпионат внутренний начался, это помогло восстановить тонус. Но надо отметить, что первый тайм мы всё-таки отдали сопернику. Венгры же имели хорошие возможности увеличить счёт в обоюдоострой игре на протяжении всего матча. Тем более их преимущество было и в атаке, и в остроте, и в реализации. А у них даже пока не начался чемпионат! Югославы и турки не показали тот футбол, на который они способны, но с каждой встречей качество будет выше. Думаю, что в домашнем матче Венгрии против России не будет такого пространства, которые давали турки. Надеюсь, у нас будут шансы добиться положительных результатов. Не думаю, что у нас есть основания недооценивать соперника. Но у нас есть чувство неудовлетворённости, — сказал Бышовец.

Другой специалист, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, напротив, остался не совсем доволен игрой национальной команды. Он убеждён, что центральная линия защиты требует усиления после мышечной травмы Андрея Семёнова на 80-й минуте.

В целом, неплохой результат, однако, мне кажется, у сборной проблема — резерв в обороне. Джикия, конечно, один из стержневых игроков, но после того, как Семёнов получил травму, за этот короткий промежуток времени несколько неоправданных действий совершил Нойштедтер, заменивший защитника «Ахмата» за 20 минут до окончания матча. Сербы оказались хуже готовы, хотя игроки очень квалифицированные. Мы были более мобильны, опережали во многих игровых эпизодах, действовали слаженно. Но похуже остальных выглядела игра в центре обороны. Я даже не могу предположить, кто может заменить Семёнова. Нойштедтер сыграл, мягко говоря, не очень — не имея игровой практики, не имея клуба он, конечно, не готов. Понятно, что ещё есть Егор Сорокин, но к нему невероятное число замечаний, играя за «Краснодар». Он наделал массу ошибок во внутреннем чемпионате, хотя в «Рубине» действовал надёжнее. Видимо, у Станислава Саламовича сильно ограничен выбор. На флангах более или менее всё надежно, у Джикии готовность полностью соответствует требованиям команды, да и Семёнов неплохо смотрится, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, игра Турции — Венгрия оказалась неожиданной.