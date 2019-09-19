В первом матче группового этапа Лиги Европы швейцарский футбольный клуб «Базель» обыграл российский «Краснодар» со счётом 5:0.
Полузащитник Кевин Буа на девятой минуте пробил в правый угол, не оставив шанса голкиперу «Краснодара». На 40-й минуте 26-летний хавбек с передачи Валентина Штокера оформил дубль (2:0).
На 50-й минуте из пределов штрафной полузащитник «Базеля» Лука Дзуффи пробил с отскока в нижний угол, увеличивая отрыв (3:0).
Через пять минут полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена допускает непоправимую ошибку, забивая в свои ворота (4:0).
На 79-й минуте счёт стал 5:0 благодаря голу хавбека «Базеля» Ноа Окафора.
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, судившая матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», добавлена в список судей на матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), ранее писал News.ru.