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Футбольный болельщик из Крыма составил экспресс из трёх ставок на матчи Лиги чемпионов с высокими коэффициентами и поставил на них 20 тысяч рублей, которые в итоге превратились в более чем в 5,5 миллиона, сообщает пресс-служба «Рейтинг Букмекеров».

Сначала он верно определил счёт в матче группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит» (1:1. — News.ru). И это при том, что французский клуб был явным фаворитом этой встречи. Коэффициент...