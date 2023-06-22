Baza: умерла жена владельца ФК «Краснодар» Виктория Галицкая

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сергей Галицкий

Telegram-канал Baza сообщил, что жена основателя сети магазинов «Магнит» и владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого Виктория скончалась 14 июня. По данным канала, супругу бизнесмена похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад. Официально эта информация не подтверждена.

Согласно информации Baza, в последнее время Виктория Галицкая находилась на лечении в Италии. Предположительно, там же поправлял здоровье и сам бизнесмен. В 2021 Галицкий признался, что болеет, и в связи с этим перестал посещать матчи «Краснодара». Предприниматель говорил, что хочет перестроить работу в футбольном клубе, чтобы его возможное отсутствие не сказывалось на эффективности команды.

В пресс-службе «Краснодара» отказались комментировать эту информацию, сообщает «360».

21 июня в Сети распространились фотографии с изображением предполагаемой могилы 51-летней Галицкой, усыпанной белыми розами, на что обратило внимание издание «КП — Краснодар».

21 июня стало известно о смерти режиссера Кирилла Котельникова, снимавшего музыкальные клипы для рок-группы «Чайф» и работавшего с немецким коллективом Bad Boys Blue. Ему было 58 лет. Причина смерти не уточнялась, но СМИ писали, что в последние годы Котельников страдал от тяжелой болезни.