Что и требовалось доказать: мюнхенская «Бавария» спустя ровно месяц после возобновления немецкого национального чемпионата в очередной раз доказала свою гегемонию в Бундеслиге — элитном дивизионе футбола Германии. NEWS.ru выделяет основные вехи юбилейного, 30-го триумфа баварцев в первенстве страны и убеждается, что это чемпионство было столь же предсказуемым и ожидаемым, как наступление лета после весны.

Восемь побед после паузы, восьмой титул кряду

Правда, весна в Бундеслиге выдалась неспокойной — и вовсе не только потому, что пандемия спутала немецким клубам (как, впрочем, и любым другим) все карты, оставляя массу вопросов касательно возможности возобновления чемпионата. При этом отрыв «Баварии» от ближайшего конкурента — дортмундской «Боруссии» — на момент наступления паузы исчислялся всего лишь четырьмя очками. Дистанция, очевидно, вовсе не такая большая, чтобы заранее, за девять оставшихся до финиша туров записывать мюнхенцев в чемпионы.

Однако самый крутой немецкий суперклуб с середины мая по середину июня буквально катком прошёлся по всем соперникам, не разбирая, попался ему на пути прямой конкурент или скромный обитатель середины либо низов турнирной таблицы. Урвать у «Баварии» хотя бы ничейку после рестарта чемпионата не удалось ни Дортмунду, ни леверкузенскому «Байеру», ни «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Причём первые двое уступили старому новому чемпиону на своих полях, хотя этот фактор нынче значительно нивелировался ввиду полного отсутствия зрителей на трибунах стадионов.

После коронапаузы подопечные Ханса-Дитера Флика провели восемь матчей — и все выиграли. Больше всех не повезло «Айнтрахту» из Франкфурта, который за две с половиной недели дважды получил взбучку на мюнхенской «Альянц Арене»: сперва в чемпионате (2:5), затем в полуфинале Кубка Германии (1:2). И эти восемь выигрышей кряду прозрачно намекают на другую впечатляющую серию «Баварии» — из восьми чемпионств без перерыва. В последний раз «Серебряная салатница» (трофей, вручаемый триумфатору сезона Бундеслиги) оказалась не у футболистов и тренеров мюнхенского клуба аж в 2012 году, когда титул удалось завоевать Дортмунду.

Бились «жёлто-чёрные» до последнего и теперь, однако в ключевом поединке 28-го тура (то есть в третьей игре после рестарта чемпионата) проиграли «Баварии» дома с минимальным счётом. Судьбу встречи (а во многом и всего турнира) решил изумительной красоты гол в исполнении Йозуа Киммиха, парашютиком забросившего мяч, как принято говорить на футбольном жаргоне, за шиворот голкиперу «Боруссии» Роману Бюрки.

Убойные цифры Мюнхена: в среднем по три мяча за игру, 31 гол Левандовски

Любопытно, что описанное взятие ворот случилось на 43-й минуте матча — и в точности в это же время, за две минуты до перерыва, Роберт Левандовски забил единственный и победный мяч в ворота бременского «Вердера» в поединке 32-го тура. И снова дело было в гостевой встрече, а гол форварда польской сборной оказался «золотым». Набрав 76 очков в 32 играх (24 победы, лишь по четыре ничьи и поражения), «Бавария» стала недосягаемой для конкурентов в таблице чемпионата. Абсолютно заслуженная и предсказуемая победа в Бундеслиге пришла к мюнхенцам как-то уж слишком буднично. И совсем не под аккомпанемент легендарных бременских музыкантов.

Матч «Бавария» — «Вердер» Cathrin Müller/M.i.S./Pool/Global Look Press

93 забитых мяча при 31 пропущенном — то есть в среднем «Бавария» заканчивала каждый матч нынешнего сезона со счётом 3:1. Пожалуй, более убедительных цифр для статистического подтверждения колоссального преимущества над всеми соперниками и не придумаешь. Как не придумаешь более устрашающих для вратарей команд-соперниц цифр, чем результативность Левандовски. Поляк забил 31 мяч в 29 проведённых матчах, затрачивая на одно взятие ворот в среднем по 83 минуты. Потрясающая статистика!

Впрочем, не Робертом единым оказалась мощна и неудержима атака «Баварии». По-прежнему в полном порядке был чемпион мира — 2014 Томас Мюллер, не по дням, а по часам прогрессировали Леон Горецка, Кингсли Коман, Серж Гнабри. Два чемпиона мира — 2018 в составе сборной Франции — Бенжамен Павар и Лукас Эрнандез — казалось, накрепко застолбили за собой позиции крайних защитников. Киммиху даже пришлось переместиться с правой бровки на позицию опорного хавбека. Зато слева у Эрнандеза нашёлся конкурент — да какой! Канадец Альфонсо Дэвис своими скоростными рейдами по бровке, вездесущестью и полезностью произвёл настоящий фурор в этом разбитом длительной паузой чемпионате.

Отдадим также должное надёжным игрокам «основы» — голкиперу Мануэлю Нойеру, центральным защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе, при этом выразив сожаление, что «Бавария» так и не стала по-настоящему родной для бразильского атакующего хавбека Филиппе Коутиньо.

Суперспасатель Флик, легендарный Клозе

Но главным творцом этой победы, безусловно, стал Ханс-Дитер Флик. Этот специалист, входивший в тренерский штаб Йоахима Лёва на триумфальном для Германии чемпионате мира 2014 года в Бразилии, следующие четыре года провёл на менеджерских должностях в национальной сборной (спортивный директор), а затем в клубе «Хоффенхайм» (управляющий директор). В 2019-м Флик вернулся к тренерской деятельности, став помощником Нико Ковача. Однако после неудачного старта нынешнего сезона хорватский специалист был отправлен в отставку, и Хансу-Дитеру пришлось подхватывать падающее знамя мюнхенского суперклуба.

Ханс-Дитер Флик TimGroothuis/Witters/gumzmedia/nordphoto/Global Look Press

3 ноября Флик стал исполняющим обязанности главного тренера «Баварии», 15 числа того же месяца он полноценно возглавил команду, избавившись от уточнения «и. о.». Блестяще справившись с ролью кризисного менеджера, 55-летний специалист 30 апреля нынешнего года подписал контракт с мюнхенским клубом на три года. Заметьте — это было за полмесяца до рестарта чемпионата Бундеслиги. Иными словами, руководство клуба полностью доверяет своему нынешнему главному тренеру.

А совсем недавно в штабе «Баварии» случилось пополнение: одним из ассистентов Флика стал Мирослав Клозе. Легендарный нападающий, собравший на четырёх чемпионатах мира (2002, 2006, 2010, 2014) полный комплект медалей (серебро, две бронзы и золото — в хронологическом порядке) и забивший на этих турнирах рекордные 16 мячей, пару последних лет возился с молодёжью, работая с командой «Баварии» из ребят не старше 17 лет. А теперь в свои 42 года дослужился и до главной команды. Так что стоит ли удивляться, как свято соблюдается принцип преемственности в европейских топ-клубах.

Совсем скоро у Флика, Клозе и других наставников нынешнего поколения футболистов «Баварии» появятся новые заботы. Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что прерванный из-за пандемии розыгрыш Лиги чемпионов — 2019/20 будет доигран в Лиссабоне в середине августа. Мюнхенцы и в этом турнире ходят в числе фаворитов, хотя для попадания в «финал восьми» им потребуется фактически формальность — не проиграть с крупным счётом на своём поле в ответном поединке с английским «Челси» (в первой игре в гостях «Бавария» разгромила лондонцев — 3:0).

Конечно, прямо сейчас никто не может сказать, как будет выглядеть «Челси» через пару месяцев и какой будет августовская «Бавария». Но почему-то есть ощущение, что по завершающей стадии плей-офф Лиги чемпионов мюнхенцы проследуют столь же мощно и уверенно, как и по финишному отрезку нынешнего чемпионата Бундеслиги.