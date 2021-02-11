«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира в Катаре

https://static.news.ru/photo/d36a8556-6caf-11eb-a578-96000091f725_660.jpg Фото: R7043/augenklick/Mexsport/Global Look Press

Футболисты немецкой «Баварии» со счётом 1:0 выиграли у мексиканского клуба «Тигрес» в финале клубного чемпионата мира. Игра прошла на Education City Stadium в Аль-Райяне, который станет одной из восьми арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Победу «Баварии» принёс точный удар на 59-й минуте Бенжамена Павара.

Для немецкого клуба это уже второй успех в данном турнире и шестой трофей подряд. В 2020 году мюнхенцы выиграли чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Мексиканский клуб получил серебряные медали чемпионата мира первый раз. На турнир команда попала как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Чаще других (четыре раза) победу в клубном чемпионате мира праздновали футболисты мадридского «Реала».

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец московского ФК «Спартак» Леонид Федун прокомментировал возможное изменение формата Лиги чемпионов (ЛЧ). По его словам, хотелось бы, чтобы все европейские ассоциации во время обсуждения реформы ЛЧ были услышаны, члены УЕФА имеют равные права, их нельзя подвергать дискриминации и ущемлять права. Спортивные функционеры предлагают расширить ЛЧ до 36 клубов.