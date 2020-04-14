«Бавария» приостановила переговоры по новому контракту с Нойером

https://static.news.ru/photo/d2a623a6-7e39-11ea-8aa2-fa163e074e61_660.jpg Мануэль Нойер Фото: Philippe Ruiz/www.imago-images.de/Global Look Press

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» приостановил переговоры по новому контракту с голкипером Мануэлем Нойером.

Представители футболиста заявили, что у них нет доверия к немецкому клубу после того, как требования Нойера по заработной плате появились в СМИ. В настоящий момент переговоры приостановлены не неопределённый срок, сообщает Kicker.

Ранее появилась информация, что Нойер хочет новый контракт сроком на 5 лет с зарплатой более €20 миллионов в год. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В общей сложности вратарь провёл за команду 373 матча.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за последствий пандемии коронавируса итальянскому футбольному клубу «Ювентус», возможно, придётся продать звёздного нападающего Криштиану Роналду, чтобы выйти из экономического кризиса. Сам футболист и его коллеги согласились на уменьшение своих зарплат, чтобы помочь клубу справиться с непростой ситуацией. За сезон 35-летний Роналду зарабатывает в «Ювентусе» около €31 млн.