«Бавария» победила в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/5813f75e-e585-11ea-abe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCBayern/twitter.com

Немецкий клуб «Бавария» обыграл французскую команду «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Мюнхенский клуб победил в турнире в шестой раз. Единственный мяч в матче на 59-й минуте встречи забил воспитанник «ПСЖ» Кинглси Коман.

Таким образом, «Бавария» догнала «Ливерпуль» по числу побед в Лиге чемпионов, немецкий и английский клубы делят третье место. «Милан» побеждал семь раз, мадридский «Реал» — 13.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Парижа сообщили о нападении футбольных хулиганов на полицию у стадиона «Парк де Пренс». На нём транслировался финальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».