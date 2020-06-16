«Бавария» победила в гостях «Вердер» и досрочно стала чемпионом Германии

Мюнхенская «Бавария» за два тура до окончания чемпионата Бундеслиги — высшего дивизиона германского футбола — завоевала титул, с минимальным счётом победив на выезде бременский «Вердер».
Автором «золотого» гола стал нападающий Роберт Левандовски, отличившийся на 43-й минуте с передачи защитника Жерома Боатенга. Форвард польской сборной забил свой 30-й мяч в чемпионате.
«Бавария» набрала 76 очков после 32 проведённых матчей и на 10 очков оторвалась от занимающей второе место дортмундской «Боруссии». Ближайшему преследователю мюнхенцев осталось провести три игры в чемпионате, таким образом, догнать «Баварию» уже никак не получится.
«Бавария» в 30-й раз выиграла чемпионат своей страны, причём восьмой раз подряд.
Одной из ключевых в борьбе за чемпионство стала гостевая победа подопечных Ханса-Дитера Флика над леверкузенским «Байером» в 30-м туре со счётом 4:2, писал ранее NEWS.ru.
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