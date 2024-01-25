Стало известно об уходе футбольной команды Басты из профессиональной лиги Рэпер Баста: ростовский СКА перейдет из профессионального футбола в Медиалигу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Вакуленко (Баста)

Футбольный клуб СКА Ростова-на-Дону в новом сезоне прекратит выступать во Второй лиге, перейдя в медиафутбольную лигу, сообщает 161.ru со ссылкой на заявление спонсора команды рэпера Василия Вакуленко (Басту). По словам исполнителя, оказывающего клубу поддержку с 2019 года, это связано с финансовыми сложностями.

За пару лет прекратили существование несколько клубов второго дивизиона. Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. <...> Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол, — пояснил рэпер в обращении к болельщикам.

Он добавил, что, несмотря на трудности, начавшиеся во время пандемии коронавируса в 2020 году, клуб не сократил ни одного сотрудника, и команда продолжала играть.

Представители клуба в беседе с изданием отметили, что решение было принято для повышения медийного веса и узнаваемости команды. Кроме того, переход в Медиалигу даст клубу возможность найти средства для возвращения в профессиональные лиги. Как отмечает издание, ростовский СКА стал первым клубом Медиалиги, выступавшим на высшем уровне. Теперь команда, основанная в 1937 году и ставшая в 1966 году вице-чемпионом СССР, будет соревноваться со сборными блогеров, комиков, телеведущих и футбольных ветеранов.

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