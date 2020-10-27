Бартомеу уходит с поста президента «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/cb964a3a-188c-11eb-aaf8-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Бартомеу Фото: facebook.com/pg/jmbartomeu

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подал в отставку вместе со своим советом директоров. Об этом сообщают испанские и каталонские СМИ.

В публикациях отмечается, что такое решение функционер принял после заседания совета директоров «Барсы». При этом отмечается, что ещё накануне Бартомеу утверждал, что в отставку не уйдёт.

Ранее стало известно, что Бартомеу готов покинуть свою должность, если нападающий «Барселоны» Лионель Месси решит остаться в команде.

4 сентября аргентинский форвард заявил, что останется в стане «сине-гранатовых», писал NEWS.ru.