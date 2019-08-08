https://static.news.ru/photo/b3183c1e-b9f8-11e9-8a29-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный клуб «Барселона» попросил нападающего «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара отклонить предложение мадридского «Реала», которое поступило форварду.

«Сливочные» предложили 27-летнему бразильцу контракт на более выгодных финансовых условиях, чем «каталонцы», после чего руководство «Барселоны» решило возобновить переговоры по переходу нападающего, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб готов включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо, однако команда не готова предоставить €120 млн за его трансфер.

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за €222 млн. В сезоне-2018/19 нападающий ПСЖ сыграл 28 матчей. В его активе 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающим Неймаром и предложил трём клубам арендовать бразильца, писал News.ru.